Невеликі грози: синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок

Фото: Погода (УНІАН)

Грози пройдуть тільки в двох регіонах

Синоптики повідомляють, що у вівторок, 7 серпня, невеликі грози очікуються лише на півночі і півдні країни. Про це пише УНІАН.

У більшості регіонів України 7 серпня буде сонячно, жарко і без опадів.

На сході країни температура повітря підніметься вище +30 градусів. У Луганській і Донецькій областях вдень +32 +33 градуси. Можлива гроза. Також дощ очікується у Дніпрі та Харкові. Температура повітря +28 +29 градусів. У Полтаві сухо, +27 +28 градусів.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура повітря складе +25 +26 градусів.

На півдні жарко. У Миколаєві +29 градусів, очікується гроза. В Одесі та Херсоні +30 +31 градус. За прогнозами синоптиків, очікується гроза в Херсонській області.

У Криму +30 +32 градуси, також можлива гроза.

У західних регіонах без опадів, проте синоптики прогнозують сильну хмарність. В Ужгороді та Івано-Франківську +27 +28 градусів, У Хмельницькому та Львові +24 +25 градусів. У Луцьку та Рівному +26 +27 градусів.

В центральній частині України сонячно і без опадів. Температура повітря вдень становитиме +27 +28 градусів.

У столиці 7 серпня буде сухо. Можливі невеликі хмари. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +27 градусів. Увечері опуститься до +21 градуса.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, свій прогноз погоди на 7 серпня розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

А також ми писали про прогноз погоди від Українського гідрометцентру.

Відео: РБК-Україна