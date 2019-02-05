Остальные в туалете: нардепы снова вывели из себя украинцев (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Политики в очередной раз "попали под раздачу" за неисполнение обязанностей

Народные депутаты продолжают заниматься кнопкодавством и не ходить на заседания парламента. Об этом свидетельствует фото, опубликованное общественным движением "Чесно" в социальных сетях.

Как видно на снимке, в зале нет даже половины от общего количества слуг народа. Но при этом табло уверяет, что 356 депутатов находятся на своих рабочих местах.

И это при том, говорится в сообщении, что во вторник в парламенте присутствуют зарубежные представители, которые наблюдают за продуктивностью украинских парламентариев.

Парламент во вторник (twitter.com/chesno_movement)

Эта ситуация в очередной раз взбесила украинцев.

"Остальные в туалете зарегистрировалась", - написал один юзер.

"Люди, которые нарушают Конституцию, придумывают законы, по которым должен жить их народ", - отметил другой.

"Мы об этом читаем почти каждый день. Но вопрос в том, как это изменить? Все не ходят на заседания. С любых фракций, любых взглядов - никто не ходит. И каждый находит отмазки, почему он не ходит", - констатировал третий пользователь.

Ранее прямо в Верховной Раде Владимир Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев.

Также мы писали, что во время заседания украинского парламента вспыхнул "религиозный" скандал.