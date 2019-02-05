Остальные в туалете: нардепы снова вывели из себя украинцев (фото)

Политики в очередной раз "попали под раздачу" за неисполнение обязанностей
Народные депутаты продолжают заниматься кнопкодавством и не ходить на заседания парламента. Об этом свидетельствует фото, опубликованное общественным движением "Чесно" в социальных сетях.
Как видно на снимке, в зале нет даже половины от общего количества слуг народа. Но при этом табло уверяет, что 356 депутатов находятся на своих рабочих местах.
И это при том, говорится в сообщении, что во вторник в парламенте присутствуют зарубежные представители, которые наблюдают за продуктивностью украинских парламентариев.
Парламент во вторник (twitter.com/chesno_movement)
Эта ситуация в очередной раз взбесила украинцев.
"Остальные в туалете зарегистрировалась", - написал один юзер.
"Люди, которые нарушают Конституцию, придумывают законы, по которым должен жить их народ", - отметил другой.
"Мы об этом читаем почти каждый день. Но вопрос в том, как это изменить? Все не ходят на заседания. С любых фракций, любых взглядов - никто не ходит. И каждый находит отмазки, почему он не ходит", - констатировал третий пользователь.
Ранее прямо в Верховной Раде Владимир Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев.
Также мы писали, что во время заседания украинского парламента вспыхнул "религиозный" скандал.