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Не захотел "менять веру": на Волыни священник сбежал от прихожан

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 18:55
Не захотел "менять веру": на Волыни священник сбежал от прихожан
Священник УПЦ МП покинул прихожан из-за ПЦУ в селе Озерцы на Волыни (коллаж: РБК-Украина)

Протоиерей заявил, что не будет менять веру

Прихожане Свято-Крестовоздвиженского храма в селе Озерцы Волынской области провели собрание, на котором решили перейти к Православной церкви Украины, что планирует кардинальные реформы дресс-кода для посетителей храма. Однако храма протоиерей Михаил Курпиль отказался поддержать общину, забрал из церкви свои вещи и, несмотря на уговоры прихожан, покинул их.

В пресс-службе РПЦ (бывшего Московского патриархата) заявили, что 12 февраля представители ПЦУ захватили храм, а церковная община провела голосование "руками", что является грубым нарушением. Причем сборы были назначены на 15 февраля.

В Московском патриархате утверждают, что протоиерей храма Михаил Курпиль, узнав, что ПЦУ пришло менять замки, приехал, забрал вещи и покинул своих прихожан, сказав, что "не будет менять веру".

По его словам, несколько прихожанок также наотрез отвергли предложение сменить веру, однако будут ли проводиться в Озерцах Богослужения и будут ли подыскивать помещение, священник еще не знает.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал количество приходов, которые перешли в ПЦУ.

К слову, недавно Епифаний встретился с фронтменом группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

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