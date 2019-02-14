Отчим-тиран избил девочку: новые подробности жуткого инцидента

Видео: (YouTube/ТСН)

Неадекватный отчим избил годовалую девочку, которую на данный момент пытаются вернуть к жизни в Херсонской областной детской больнице. Об этом информирует ТСН.

Маленькая Влада была госпитализирована с ушибом легких, печени и почек. Также у малышки диагностировали кровоизлияние в мозг и синяки на голове и ногах. Врачи не верят, что такие травмы дитя получило вследствие неудачного падения и говорят, что у ребенка трижды останавливалось сердце.

"Тяжесть состояния обусловлена закрытой черепно-мозговой травмой. Вся сложность в том, что никто же точно не знает, сколько времени от момента травмы прошло до обращения за медицинской помощью", - рассказал заместитель главного врача Виктор Бурдовицын.

Сообщается, что когда с дочкой случилась беда, 18-летняя мать была в колледже, а за Владой присматривал мужчина, с которым девушка живет лишь несколько месяцев. Молодая мама - сирота, ее воспитывала бабушка. О мужчине та говорит, что он ухаживал и любил ребенка, хоть она ему и не родная.

Мать отчима Наталья Панасюк утверждает: "Как и всегда, с ребенком играл - подбрасывал. Ей нравилось, она смеялась. Говорит, посадил ее на пол, она начала плакать. Ну, говорит, взял и подбросил ее. Получается, она как-то из рук выкрутилась и он не успел ее поймать. Он был адекватный, понимаете - не пьяный, не обкуренный".

Мужчина уверяет, что ребенка не бил, а в уголовном производстве его обвиняют в неосторожности. На данный момент лишь судебно-медицинская экспертиза сможет окончательно определить, действительно ли причина в падении, ведь врачи успели заметить у нее и старые синяки.

Напомним, что в Черновцах неадекватный маршрутчик избил и вышвырнул из автобуса ветерана АТО. Видео избиения снял один из пассажиров маршрутки. Водитель не только вытолкнул мужчину из салона, но и повалил на землю.

Мы писали, что в Днепре отец избил восьмимесячного сына. Патрульные полицейские, которые прибыли на вызов, задержали 27-летнего жителя Днепра за издевательства над ребенком.