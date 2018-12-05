Чтоб не плакал: в Днепре отец избил восьмимесячного сына

Коллаж РБК-Украина

Патрульных полицейских вызвали соседи, которые не могли больше слышать крики ребенка

В Днепре отец систематически избивал своего восьмимесячного сына за то, что он постоянно плакал. Об этом сообщает издание "Криминальная Украина".

Инцидент произошел в Днепре, по улице Леонида Жбунева. Обеспокоенные соседи вызвали полицию, так как слышали постоянные крики маленького ребенка.

Патрульные полицейские, которые прибыли на вызов, задержали 27-летнего жителя Днепра за издевательства над ребенком.

Соседи, которые вызвали патруль, рассказали, что молодой мужчина нигде не работает и злоупотребляет алкогольными напитками. А 18-летняя мать малыша не справляется со своими обязанностями.

Мужчина регулярно избивал своего сына, так как младенец постоянно плакал от голода. Кроме того, он часто включал громкую музыку, чтобы не слышать крики ребенка.

Медики, которые обследовали малыша, установили, что ребенок сильно истощен и у него многочисленные травмы.

В частности, у него была обнаружена гематома на голове, а также травма ноги двухнедельной давности с подозрением на вывих или перелом. На вопрос медиков, почему родители не обратились в больницу с больным ребенком, родители сообщили, что не захотели.

Ребенка госпитализировали, а на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и ювенальная превенция, чтобы зафиксировать ненадлежащее исполнение своих обязанностей родителями перед ребенком.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности убийства двухлетнего ребенка, которого избивал отчим.

А также рассказывали о том, что в Николаеве по вине медиков умерла роженица с младенцем.

Видео: РБК-Украина