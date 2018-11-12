Избил до смерти: стали известны подробности убийства двухлетнего ребенка

Коллаж РБК-Украина

В тот день пострадал еще один ребенок

В Великоалександровском районе Херсонской области осудили мужчину, который до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу. Подробности преступления сообщает издание "Херсон Daily"

Трагедия произошла в августе 2017 года. Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, начал избивать свою 2-летнюю падчерицу за то, что девочка не попросилась на горшок. Он нанес ребенку травмы головы и внутренних органов. Девочка впала в кому и несмотря на все усилия медиков, скончалась через две недели в больнице, не приходя в сознание.

Выяснилось, что в тот же самый день, мужчина решил заняться "воспитанием" и старшего брата девочки, 2014 года рождения. Мужчина несколько раз ударил мальчика по голове и ногам. Ребенок отделался легкими телесными повреждениями.

Матери детей в тот момент не было дома. Когда она вернулась домой, то обнаружила дочь без сознания, рядом с ней были следы крови и рвотные массы. На тело девочки был нанесен тональный крем – преступник пытался скрыть следы своего жестоко обращения с ребенком.

Позже мать заметила синяки и на теле старшего сына. Обоих детей госпитализировали, но врачи предупредили, что у девочки практически нет шансов выжить.

На суде подозреваемый отказался признавать свою вину и рассказывал различные истории о том, как дети оказались в таком жутком состоянии – то они падали, когда были на речке, то ударились, когда играли во дворе. Мужчина признался лишь в том, что ударил пасынка один раз по попе.

Малыш пытался рассказать свою версию событий, но так как он отстает в развитии, то очень плохо разговаривает. С ним работали психологи, которые выяснили, что скорее всего отчим бил детей камнями.

О матери рассказали, что она не проявляла заботы о детях. Это подтвердили врачи, которые сообщили, что она не заботилась о девочке, пока та находилась в реанимации.

Кроме того, свидетели утверждают, что в день трагедии она была в неадекватном состоянии, так как накануне употребляла алкогольные напитки.

Мужчину приговорили к заключению на 9 лет и 7 месяцев за нанесение легких и тяжких телесных повреждений с летальным исходом. На свободу осужденный выйдет немного раньше, так как ему учли тот период, который он провел в СИЗО.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковской области мать с сожителем жестоко расправилась с трехлетней дочерью.

А также рассказывали о том, что в Донецкой области горе-мать поиздевалась над четырехлетней дочкой.

Видео: РБК-Украина