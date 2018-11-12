Побив до смерті: стали відомі подробиці вбивства дворічної дитини

Колаж РБК-Україна

В той день постраждала ще одна дитина

У Великоолександрівському районі Херсонської області засудили чоловіка, який до смерті побив свою дворічну пасербицю. Подробиці злочину повідомляє видання "Херсон Daily"

Трагедія сталася в серпні 2017 року. Чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, почав бити свою 2-річну падчерку за те, що дівчинка не просилася на горщик. Він завдав дитині травми голови і внутрішніх органів. Дівчинка впала в кому і незважаючи на всі зусилля медиків, померла через два тижні в лікарні, не приходячи до тями.

З'ясувалося, що в той же самий день, чоловік вирішив зайнятися "вихованням" і старшого брата дівчинки, 2014 року народження. Чоловік кілька разів ударив хлопчика по голові і ногах. Дитина відбулася легкими тілесними ушкодженнями.

Матері дітей в той момент не було вдома. Коли вона повернулася додому, то виявила дочку без свідомості, поряд з нею були сліди крові і блювотні маси. На тіло дівчинки був нанесений тональний крем – злочинець намагався приховати сліди свого жорстоко поводження з дитиною.

Пізніше мати помітила синці на тілі старшого сина. Обох дітей госпіталізували, але лікарі попередили, що у дівчинки практично немає шансів вижити.

На суді підозрюваний відмовився визнавати свою провину і розповідав різні історії про те, як діти опинилися в такому страшному стані – то вони падали, коли були на річці, то вдарилися, коли грали у дворі. Чоловік зізнався лише в тому, що вдарив пасинка один раз по попі.

Малюк намагався розповісти свою версію подій, але так як він відстає в розвитку, то дуже погано розмовляє. З ним працювали психологи, які з'ясували, що швидше за все вітчим бив дітей камінням.

Про матір розповіли, що вона не проявляла турботи про дітей. Це підтвердили лікарі, які повідомили, що вона не піклувалася про дівчинку, поки та перебувала в реанімації.

Крім того, свідки стверджують, що в день трагедії вона була в неадекватному стані, так як напередодні вживала алкогольні напої.

Чоловіка засудили до ув'язнення на 9 років і 7 місяців за нанесення легких і тяжких тілесних ушкоджень з смертельними наслідками. На свободу засуджений вийде трохи раніше, так як йому врахували той період, який він провів у СІЗО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Харківській області мати зі співмешканцем жорстоко розправилася з трирічною дочкою.

А також розповідали про те, що у Донецькій області горе-матір знущалася над чотирирічною донькою.

Відео: РБК-Україна