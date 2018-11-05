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Избила и бросила: в Донецкой области горе-мать поиздевалась над четырехлетней дочкой

STYLERПроисшествия    05.11.2018 - 22:06
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

После того, как женщина нанесла удары по девочке, она ушла в неизвестном направлении

Вчера, четвертого ноября в Донецкой области вечером на линию "102" обратилась местная жительница и сообщила, что во дворе многоэтажки, расположенной по проспекту Мира в городе Мариуполе, неизвестная пьяная женщина избила свою четрехлетнюю дочь и оставила ее своей подружке-собутыльнице. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области на своей странице в Facebook.

Сотрудникам полиции, которые прибыли на место вызова, сердобольная очевидица инцидента рассказала, что стала свидетелем того, как горе-мать в состоянии алкогольного опьянения нанесла несколько ударов по малышке, а после этого отправилась в неизвестном направлении.

Правоохранители обнаружили 51-летнюю женщину, которая подтвердила, что является подругой 42-летней матери ребенка, однако, куда делась ее пьяная подруга-изверг, она не знает.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств девочку доставили в Центральный участок полиции и сообщили ювенальной службе.

Избила и бросила: в Донецкой области горе-мать поиздевалась над четырехлетней дочкой

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/MariupolPolice)

Ранее сообщалось, что в Луганской области у матери-алкоголички забрали детей.

Напомним, что в Киевской области многодетная мать покончила жизнь самоубийством.

До этого в Херсонской области трое малолетних детей жили в палатке без присмотра.

Видео: (video.rbc.ua)

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