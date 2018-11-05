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Побила і кинула: у Донецькій області горе-матір знущалася над чотирирічною донькою

STYLERПодії    05.11.2018 - 22:06
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Після того, як жінка завдала ударів по дівчинці, вона пішла в невідомому напрямку

Вчора, четвертого листопада в Донецькій області ввечері на лінію "102" звернулася місцева мешканка і повідомила, що у дворі багатоповерхівки, розташованої по проспекту Миру в місті Маріуполі, невідома п'яна жінка побила свою чотрилiтню дочку і залишила її своїй подружці по пляшцi. Про це повідомляє патрульна поліція Донецької області на своїй сторінці в Facebook.

Співробітникам поліції, які прибули на місце виклику, жаліслива очевидиця інциденту розповіла, що стала свідком того, як горе-матір у стані алкогольного сп'яніння нанесла декілька ударів по дитині, а після цього вирушила у невідомому напрямку.

Правоохоронці виявили 51-річну жінку, яка підтвердила, що є подругою 42-річної матері дитини, однак, куди поділася її п'яна подруга-нелюд, вона не знає.

Для подальшого з'ясування обставин дівчинку доставили в Центральний відділок поліції і повідомили ювенальної службі.

Побила і кинула: у Донецькій області горе-матір знущалася над чотирирічною донькою

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MariupolPolice)

Раніше повідомлялося, що в Луганської області у матері-алкоголічки забрали дітей.

Нагадаємо, що у Київській області багатодітна мати покінчила життя самогубством.

До цього у Херсонській області троє малолітніх дітей жили в наметі без нагляду.

Відео: (video.rbc.ua)

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