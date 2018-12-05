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Щоб не плакав: в Дніпрі батько побив восьмимісячного сина

STYLERЖиття    05.12.2018 - 10:15
Щоб не плакав: в Дніпрі батько побив восьмимісячного сина
Колаж РБК-Україна

Патрульних поліцейських викликали сусіди, які не могли більше чути крики дитини

У Дніпрі батько систематично бив свого восьмимісячного сина за те, що він постійно плакав. Про це повідомляє видання "Україна Кримінальна".

Інцидент стався в Дніпрі, по вулиці Леоніда Жбунева. Стурбовані сусіди викликали поліцію, так як чули постійні крики маленької дитини.

Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, затримали 27-річного жителя Дніпра за знущання над дитиною.

Сусіди, які викликали патруль, розповіли, що молодий чоловік ніде не працює та зловживає алкогольними напоями. А 18-річна мати малюка не справляється зі своїми обов'язками.

Чоловік регулярно бив свого сина, так як немовля постійно плакало від голоду. Крім того, він часто включав гучну музику, щоб не чути крики дитини.

Медики, які обстежили малюка, встановили, що дитина сильно виснажена і у неї численні травми.

Зокрема, у нього була виявлена гематома на голові, а також травма ноги двотижневої давності з підозрою на вивих або перелом. На питання медиків, чому батьки не звернулися в лікарню з хворою дитиною, батьки повідомили, що не захотіли.

Дитину госпіталізували, а на місце події була викликана слідчо-оперативна група і ювенальна превенція, щоб зафіксувати неналежне виконання батьками своїх обов'язків перед дитиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі подробиці вбивства дворічного малюка, якого бив вітчим.

А також розповідали про те, що у Миколаєві з вини медиків померла породілля з немовлям.

Відео: РБК-Україна

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