Отдал мошенникам $17 тысяч: в Киеве дедушка "откупил" внука от тюрьмы

Коллаж РБК-Украина

Пенсионер отдал мошенникам все свои сбережения

В Киеве мошенник обманули пенсионера, выманив у него $17 тысяч якобы за выкуп внука из полиции. Об этом передает Страна.ua со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.

В издании сообщили, что жертвой очередного "развода" мошенников стал 76-летний житель Тверского тупика в Печерском районе Киева.

Дедушке на домашний телефон позвонили неизвестные, представились правоохранителями ы потребовали деньги. Мошенники придумали историю, что внук мужчины попал в беду, его задержали, и, чтобы "откупить" парня от тюрьми нужна огромная сумма денег.

Пенсионеру сказали, что к нему подъедут на машине и заберут деньги.

"Если не заплатите, то внук "сядет надолго", - сказали по телефону.

Дедушка собрал все свои сбережения – около $17 тысяч и отдал неизвестному мужчине, который приехал на такси.

Лица курьера пожилой человек не рассмотрел. Мужчина не сообразил даже позвонить внуку, с которым, как позже выяснилось, все было хорошо. Парень потом и сообщил в МВД, что его дедушку обманули.

В полиции завели дело по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Вычислить злоумышленников пока не удалось.

По словам правоохранителей, мошенники действуют по наводке. К примеру кто-то из соседей проговорится, что у кого-то зажиточная родня, приезжают к нему на дорогих машинах.

"Звонят аферисты, как правило с таксофонов или сим-карт "однодневок" на домашние телефоны, которыми активно пользуются пожилые люди, поэтому отследить звонившего практически невозможно. Очень часто в таких схемах организаторами выступают осужденные, отбывающие наказание в тюрьме или арестанты в СИЗО, которые действуют с помощью подельников на свободе", - отметили в издании.

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