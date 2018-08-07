Віддав шахраям $17 тисяч: у Києві дідусь "відкупив" онука від тюрми

Колаж РБК-Україна

Пенсіонер віддав шахраям всі свої заощадження

У Києві шахрай обдурили пенсіонера, виманивши у нього $17 тисяч нібито за викуп онука з поліції. Про це передає Страна.ua з посиланням на власні джерела в Нацполіції.

У виданні повідомили, що жертвою чергового "розлучення" шахраїв став 76-річний житель Тверського тупика в Печерському районі Києва.

Дідусеві на домашній телефон подзвонили невідомі, які назвалися правоохоронцями и зажадали гроші. Шахраї придумали історію, що онук чоловіка потрапив у біду, його затримали, і, щоб "відкупити" хлопця від тюрми потрібна величезна сума грошей.

Пенсіонеру сказали, що до нього під'їдуть на машині і заберуть гроші.

"Якщо не заплатите, то онук "сяде надовго", - сказали по телефону.

Дідусь зібрав всі свої заощадження – близько $17 тисяч і віддав невідомому чоловікові, який приїхав на таксі.

Особи кур'єра літня людина не розглянув. Чоловік не здогадався навіть подзвонити онукові, з яким, як пізніше з'ясувалося, все було добре. Хлопець потім і повідомив в МВС, що його дідуся обдурили.

В поліції завели справу за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Вирахувати зловмисників поки не вдалося.

За словами правоохоронців, шахраї діють за наводкою. Приміром хтось із сусідів проговориться, що у кого-то заможна рідня, приїжджають до нього на дорогих машинах.

"Аферисти телефонують, як правило з таксофонів або сім-карт "одноденок" на домашні телефони, якими активно користуються літні люди, тому відстежити практично неможливо телефонувала. Дуже часто в таких схемах організаторами виступають засуджені, які відбувають покарання у тюрмі або арештанти в СІЗО, які діють за допомогою спільників на свободі", - зазначили у виданні.

Раніше юрист розповів, як не стати жертвою аферистів при оренді житла в інтернеті.

До речі, раніше ми писали про те, як кавалери-аферисти дурять українок.

А також ми розповідали про те, як турагентство ошукала понад 20 сімей на велику суму.

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