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Откажтесь раз и навсегда: этот популярный напиток повышает риск инсульта в 5 раз

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Вторник 15 февраля 2022 19:58
Откажтесь раз и навсегда: этот популярный напиток повышает риск инсульта в 5 раз Фото: Какой напиток может существенно повредить здоровье (www.pexels.com)
Автор: Styler

Сонливость в течение рабочего дня и постоянный недосып часто могут послужить соблазном выпить энергетический напиток и быстро прийти в тонус. Но так ли безвредна эта затея?

Исследование, опубликованное Европейским обществом кардиологов, показало, что энергетические напитки с высоким содержанием кофеина могут спровоцировать проблемы с сердцем, сосудами, и не только.

Любителей энергетиков ждет стенокардия, сердечная аритмия, а также может случиться летальный исход.

Потребление кофеина считается безопасным для большинства людей, но энергетические напитки содержат его в больших количествах.

Употребление таких продуктов может привести к резкому увеличению частоты сердечных сокращений. Примечательно, что помимо кофеина, напиток может содержать ряд других стимуляторов.

По словам ревматолога Рулы Хадж-Али из Кливлендской клиники, любители энергетиков часто попадают в больницу с инсультом или тяжелым кровоизлиянием в мозг.

По ее словам, такие пациенты – довольно молодые люди от 30 до 40 лет.

Какие составляющие энергетиков особо опасны

Как сообщает The Sun, друга группа ученых во главе с доктором Джоном Хиггинсом из Техасского университета в Хьюстоне заявляет о необходимости более тщательного изучения состава энергетиков и особо опасных ингредиентов.

Таковыми являются кофеин, таурин, сахар и другие составляющие, которые повреждают оболочку артерий и вен.

Напомним, что ранее мы писали, какая поза во сне может предотвратить развите опасного недуга.

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