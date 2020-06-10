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Отпуск в Карпатах: во сколько украинцам обойдутся "родные" курорты

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 14:48
Отпуск в Карпатах: во сколько украинцам обойдутся "родные" курорты
Сколько стоит отдохнуть в Карпатах этим летом (коллаж РБК-Украина)

Летом среди украинцев будет популярен местный туризм

Летом этого года среди украинцев будут пользоваться популярностью наши родные курорты, то есть внутри страны. Так как страны ЕС не спешат открывать небо для украинцев после пандемии коронавируса, спрос на внутренние поездки очень растет. Эксперты уверяют, что в этом жарком сезоне люди заинтересуются так называемым "зеленым туризмом".

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев рассказал, что наши сограждане будут предпочитать спокойный и уединенный сельский отдых без соседей, с природой и негромкими развлечениями.

"Ежегодно этот сегмент увеличивается приблизительно на сотню объектов. Появляются небольшие садыбы на 10-15 гостей. Все душевно, вкусно, спокойно, без толпы. На уик-энд люди туда поедут", - сообщил эксперт изданию "Страна".

Александр сообщил о ценах на такой отдых. Например, в селе Смерклив Ивано-Франковской области стоимость жилья стартует от 800 гривен в сутки. Если платить сразу за месяц можно рассчитывать на хорошую скидку.

"Рядом Днестр и лес, есть две комнаты и кухня", - отметил он.

Также есть варианты размещения в селе Смерекова в Закарпатской области.Там цена за сутки более высокая - 1200 гривен, питание оплачивается дополнительно и обходится в 350 гривен в сутки.

Читайте также, сколько будет стоить отдых для украинцев на курортах Азовского моря.

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Автор: Людмила Жукова

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