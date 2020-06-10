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Відпустка в Карпатах: у скільки обійдуться українцям "рідні" курорти

STYLERЖиття    10.06.2020 - 14:48
Відпустка в Карпатах: у скільки обійдуться українцям "рідні" курорти
Скільки коштує відпочити в Карпатах влітку (колаж РБК-Україна)

Влітку серед українців буде популярний місцевий туризм

Влітку цього року серед українців будуть користуватися популярністю наші рідні курорти, тобто всередині країни. Через те, що країни ЄС не поспішають відкривати небо для українців після пандемії коронавірусу, попит на внутрішні поїздки дуже зростає. Експерти запевняють, що в цьому жаркому сезоні люди зацікавляться так званим "зеленим туризмом".

Голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв розповів, що наші співгромадяни будуть віддавати перевагу спокійному і відокремленому сільському відпочинку без сусідів, з природою і неголосними розвагами.

"Щороку цей сегмент збільшується приблизно на сотню об'єктів. З'являються невеликі садиби на 10-15 гостей. Все душевно, смачно, спокійно, без натовпу. На уїк-енд люди туди поїдуть", - повідомив експерт виданню "Страна".

Олександр повідомив про ціни на такий відпочинок. Наприклад, у селі Смерклів Івано-Франківської області вартість житла стартує від 800 гривень за добу. Якщо платити відразу за місяць можна розраховувати на хорошу знижку.

"Поруч Дністер та ліс, є дві кімнати і кухня", - зазначив він.

Також є варіанти розміщення у селі Смерекова в Закарпатській області.Там ціна за добу більш висока - 1200 гривень, харчування оплачується додатково і обходиться в 350 гривень на добу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України отдых
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