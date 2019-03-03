Отпустите Дронова: украинцы взорвали сеть требованием

Украинцы в социальных сетях говорят о невиновности Дронова

После вынесения приговора Алене Зайцевой и Геннадию Доронову о 10 годах тюремного заключения на сайте президента появилась петиция с просьбой о помиловании мужчины. Авторы прошения считают, что Дронова наказали слишком жестоко, а судебное решение в отношение фигуранта резонансного сметрельного ДТП в Харькове на улице Сумская - несправедливое. В сети также звучит мнение, что Дронова нужно отпустить и даже извиниться перед ним.

Самой же Зайцевой некоторые украинцы требуют увеличить срок заключения до 19 лет.

Добавим, что суд постановил виновникам аварии в Харькове, которая унесла жизни шести человек, выплатить пострадавшим и родственникам погибших около 8 миллионов гривен.Однако адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил, что ни у него, ни у Зайцевой таких денег нет.

Окончание долгого судебного разбирательства вызвало довольно бурную реакцию украинцев. Сочувствующие Дронову считают, что суровое наказание в его случае было принято с целью "разбавить" срок Зайцевой:

"Как Дронов пол Украины, которые едут на желтый свет. Я и многие другие сочувствуют ему, он уже свое отсидел. Он просто попал не в тот день и не в то время. Жаль мужчину";

"Насколько я помню, Дронова пристегнули к делу только для того, чтоб размазать степень вины этой тупоголовой стритрейсерши - типа не она одна виновата, и вкатить поменьше с возможностью амнистии. Хочу верить, что не людей от нее сейчас охраняют, а ее от людей";

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"Я подписал петицию, но я не уверен, что Дронова надо помиловать. Его, по идее, надо оправдать, извиниться и освободить, так как его вина недоказана:

1 - Пункт ПДД "16.1 - Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым". То есть, светофор регулирует движение только на перекрестке, все, что за пределами перекрестка - вне его юрисдикции - там действуют другие правила.

2 - границы перекрестка по ПДД - "перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом закруглений краев проезжей части каждой из дорог"

3 - то есть, исходя из п.п.1 и 2 - не имеет значения на какой свет тронулся с места, если находился за пределами перекрестка - имеет значение на какой свет въехал, то есть пересек границу перекрестка, а такой экспертизы не проводили! Была только экспертиза - на какой свет начал движение, но она не свидетельствует о нарушении ПДД.

4 - Пункт ПДД "16.4 - Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движе­ние, если образовался затор, который вынудит води­теля остановиться на перекрестке, что создаст пре­пятствие для движения других транспортных средств и пешеходов." - затора не было, то есть въезжать на территорию перекрестка имел право.

5 - Пункт ПДД - "16.5 - При подаче сигнала регулировщиком или включении сигнала светофора, разрешающего движение, води­тель обязан уступить дорогу транспортным сред­ствам, завершающим движение через перекресток, а также пешеходам, заканчивающим переход" - перекресток был свободен и все автомобили, которые въехали на территорию перекрестка на свой разрешающий сигнал, завершили движение.

6 - Дронов не должен был смотреть по сторонам и предполагать, что кто-то несется с запрещенной скоростью на красный, так как по ПДД пункт гласит "1.4 - Каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на то, что и другие участники выполня­ют эти правила"

7 - пункт ПДД 16.3 - "В случае необходимости предоставления преимущества в движении транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, водитель должен остановить транспортное средство перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линией) или 1.13, светофором так, чтобы видеть его сигналы, а если они отсутствуют - перед краем пересекаемой проезжей части, не создавая препятствий для движения пешеходов". И определение ПДД, что такое проезжая часть - "проезжая часть — элемент дороги, предназначенный для движения нерельсовых транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы". Стоп-линии не было - она когда-то, наверно, была, но в то время была стерта - её только на следующий день нарисовали, а на "пересекаемую проезжую часть" не заезжал - это и без экспертизы видно.

Отсюда вопрос - в чем вина Дронова? Какой пункт правил ПДД он нарушил? И второе - какое нарушение ПДД привело к жертвам? То есть, какая из причин стала критической и привела к таким последствиям? Перечисляю - Зайцева: 1-опиаты (недоказаны); 2-превышение скорости (доказано); 3- движение на красный (доказано) и Дронов - 1-движение на желтый (спорно - доказано? некорректно - см.выше). Ответ очевиден - скорость! Если бы не скорость, то просто бы побили машины и все! Именно скорость стала причиной той инерции (mV2 - физику помните?), из-за которой авто выбросило на тротуар и которая привела к трагедии! Соответственно, и наказание должно отображать именно эту причинно-следственную связь! И принцип - всем сестрам по серьгам здесь неприменим!"

Фото: Зайцева и Дронов (twitter.com newsroom_kh)

"Проезд на "желтый" привел к смерти людей. И как бы Дронов не был нам симпатичен по сравнению с Зайцевой - он виновен";

"Дронов уже свое наказание уже отбыл. Зайца пожизненно должна сидеть за столько смертей и калек";

"Дронову дать год, Зайцевой - 19. У Дронова нарушения на желтый цвет и превышения скорости нет. У Зайцевой 120 км, проезд на красный, гибель людей";

"Поддерживаю. Дронов свое отсидел. Можно на три года лишить прав. Желтый свет предупредительный, а красный однозначно - стоять";

"Справедливо будет отпустить Дронова! Хватит перекрывать вину мажоров другими людьми! Пусть Зайцева отвечает за свой поступок по справедливости!"

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Напомним, что виновникам смертельного ДТП в Харькове суд постановил выплатить пострадавшим и родственникам погибших около восьми миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что мать одной из жертв трагического ДТП сказала, что никогда не сможет простить ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.