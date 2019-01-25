Отравление детей в автобусе: школьники рассказали новые подробности

Видео: YouTube/ТСН

В четверг, 24 января целый автобус школьников в Киевской области стал жертвами отравления. 12 человек были госпитализированы, из них трое – в очень тяжелом состоянии. Подробности инцидента сообщает ТСН.

Автобус, в котором отравились дети – школьный. Он курсирует в Киевской области и собирает школьников из окрестных сел, чтобы доставить их в Морозовку для обучения. По предварительным данным причиной отравления стали продукты горения во время поездки.

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Школьники, которые после помощи медиков, начали приходить в себя, рассказали, что в салоне автобуса чувствовалась вонь практически сразу, как только они зашли. Но водитель в течении почти часовой поездки не сделал ничего, чтобы обезопасить детей от отравления.

Бабушка первоклассника Тимура возмущена этим происшествием. Он рассказал, что в автобусе жутко воняло, а водитель несколько раз остановился, чтобы проветрить салон, а потом снова продолжал поездку.

"Как могут ехать? Полный автобус детей! Дети дышат и 45 минут ехать – как это возможно? Остановились бы, позвонили куда-то, перевезли на другой автобус. Это безответственность", - рассказал бабушка.

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Мальчик попал в больницу с тошнотой, головной болью и головокружением. В течении нескольких часов Тимур находился под капельницей и с порцией дополнительного кислорода. В ближайшие дни он в школу так и не попадет.

Еще одна пострадавшая, ученица 7-го класса Иванна рассказала, что запах почувствовала сразу, как зашла в автобус.

"Сразу запах такой мне, как курицу поджечь и перья. Мы ехали и очень воняло. Когда мы приехали в школу, то стало плохо и голова начала очень болеть", - рассказала девочка.

Из 12 детей, которые стали жертвами отравления, трое – в реанимации. Медики говорят, что детям становится лучше и угрозы жизни нет.

"Предварительный диагноз – ингаляционное отравление неизвестным веществом. Общее состояние деток средней тяжести, сейчас проводится клинико-лабораторное обследование", - сообщили врачи.

Они отметили, что часть детей будет выписана домой уже в пятницу.

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В Барышевском управлении образования, которое отвечает за исправность школьного автобуса, уверяют, что автобус эксплуатируют всего 4 года и перед каждой поездкой его проверяют. Кроме того, каждые полгода механик делает плановые осмотры транспорта.

"Все было в порядке, когда он выезжал из гаража. Со слов водителя, сообщил, что у него в автобусе заклинило колодки, запах, возможно, шел от этой причины", - так объясняют чиновники.

А вот дедушка Иванны не верит в такую версию, говорит, что колодки не могли стать причиной жуткой вони в салоне автобуса.

"Я не верю, что это колодки, а что это – не знаю. Ну, может, где-то проводка. А колодки знаете где стоят? Снаружи, в колесах. Как оно могло попадать так в салон, чтобы отравились дети", - возмутился он.

Автобус на данный момент находится на штрафплощадке, а водителя допрашивает полиция. В ближайшее время проведут автоэкспертизу, чтобы установить причину отравления.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, как произошло отравление детей в школьном автобусе.

А также рассказывали о том, что открыто дело в связи с отравлением детей в школьном автобусе в Киевской области.