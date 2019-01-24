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Отравление в школьном автобусе: все подробности инцидента

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 21:12
Отравление в школьном автобусе: все подробности инцидента
Фото: коллаж РБК-Украина

Власти проверят все муниципальные автобусы, которые развозят детей в школы в Киевской области

Водитель школьного автобуса в Барышевском районе Киевской области, в салоне которого отравились угарным газом 12 детей, знал о неисправностях в транспорте. По словам главы Барышевской райгосадминистрации Олега Левченко, водитель  по пути несколько раз останавливался, чтобы проветрить салон, передает "Радио НВ".

В то же время, искать и исправлять их он не стал.

В настоящее время школьники находятся в медицинском учреждении, трое из них - в реанимации. 

Правоохранители в связи с инцидентом открыли уголовное дело. С водителем автобуса общаются следователи.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 16 детей разного возраста. Самый старший - 2001 года рождения, остальные 2005-2008 годов.

Отравление в школьном автобусе: все подробности инцидента

Фото: kv.npu.gov.ua

Водитель привез их в школу в Морозовке, где учатся дети с близлежащих сел. Через некоторое время нескольких детей отпустили домой, так как им стало плохо. Позже родители обратились в больницу и рассказали, что у детей было ощущение головной боли и тошнота. 

Медики говорят, что состояние школьников средне-тяжелое и стабильное.

Заместитель главного врача по медицинской части больницы Лариса Волокита отметила, что детей выпишут в том случае, если врачи будут уверены, что их жизни ничего не угрожает. 

Предварительный диагноз - ингаляционное отравление неизвестным веществом.

Замглавы Киевской облгосадминистрации Вячеслав Кучер рассказал, что распоряжении проверить все муниципальные автобусы, которые развозят детей в школы в Киевской области. По его словам, всего на балансе департамента образования находятся 259 автобусов. Отчет о проверке областная администрация предоставит через месяц.

Как сообщалось ранее, недавно в Винницкой области в гимназии Могилев-Подольского отравились 12 первоклассников

Также мы писали о том, что в январе в Нежине Черниговской области 17-летняя девушка и 20-летний парень погибли, отравившись угарным газом в автомобиле.

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