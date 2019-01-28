Партизанский маркетинг: как производители продуктов обманывают украинцев

Производители используют уменшенную тару для обмана потребителей

Видео: (YouTube/ТСН)

На данный момент хитрые производители пытаются использовать различные уловки, чтобы поиметь с украинцев больше денег. Например, началась массовая тенденция использования уменьшенной тары. Об этом информируют в сюжете ТСН.

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общего количества продукта, однако оставило без изменений цену. Выходит, что платим столько же, а продуктов домой приносим меньше.

В бутылке с маслом продукта будет меньше, в пакетах с крупой будет воздух, а в коробках с конфетами - двойное дно. Хотя разницу сразу и не заметишь. Вслед за продуктами социальной категории уменьшили объемы шоколадок и колбасы.

"Прием, когда уменьшается количество веса продукта в упаковке, а цена при этом остается такой же или увеличивается совсем немного, относится к числу методов, которые называются "Партизанский маркетинг". Партизанскому маркетингу минимум две тысячи лет", - сказал маркетолог Вадим Пустотин.

Отмечается, что первопроходцем в Украине стала молочка. Около четырех лет назад молокозаводы начали фасовать молоко не по литру, а по 870 миллилитров. Позже данная тенденция перешла на другие отрасли.

"Есть общий портрет потребителя, который беднеет, и все хотят экономить. Поэтому производители лишь подстраиваются под этот лозунг "хочу тратить меньше", - рассказывает Дорошенко.

Хотя на деле это чистой воды обман и в пересчете на объемы продаж - выгода у предприятия значительная. Единственное противодействие партизанскому маркетингу - наша внимательность. Лучше берите проверенных производителей и не ведитесь на низкие цены.

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