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"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко

STYLERLIFE        07.07.2018 - 23:41
Фото: Левко Лукьяненко (np.pl.ua)
Фото: Левко Лукьяненко (np.pl.ua)

Украинский патриот умер в возрасте 89 лет

7 июля в реанимации умер украинский диссидент, Герой Украины и народный депутат Левко Лукьяненко. Госслужащие и близкие народного депутата на своих страницах в Twitter пишут памятные слова о великом украинце.

"Умер выдающийся украинец, автор Акта провозглашения независимости Украины, украинский диссидент, Герой Украины, народный депутат Украины @verkhovna_rada многих созывов Левко Лукьяненко. Это большая потеря для всего украинского народа! Вечная память и вечная слава!" – написал Андрей Парубий.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/AndriyParubiy

"Левко Лукьяненко — один из тех, кто вложил в будущую независимость Украины свой немаленькой кирпичик — всю свою жизнь", — пишет со скорбью начальник штаба "Терен Схід" Владислав Соболевский.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/VSobolevskyi

"Скончался Левко Лукьяненко - большой патриот и выдающийся гражданин, несгибаемый борец за свободу и независимость украинского народа. Светлая память о Льва Григорьевича навсегда останется в наших сердцах...", — написал политик Арсений Яценюк.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Yatsenyuk_AP

"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич...", — написал о покойном Владимир Гройсман.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/VGroysman

"Левко Лукьяненко был человеком-легендой во времена СССР и независимой Украины. Он навсегда останется в нашей истории и нашем будущем", – пишет Павел Климкин.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/PavloKlimkin

"Сегодня Украина понесла огромные потери - ушел из жизни Лев Григорьевич Лукьяненко, не дожив до 90-летия чуть больше месяца... Вечная память", – присоединился к почтению памяти Олег Ляшко.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/OVLiashko

"Очень тяжелая потеря. Мои соболезнования, честные украинцы", - пишет профессор Государственного университета Илии, Грузия, Олег Панфилов.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/OlegPanfilov7

Напомним, что недавно умер Иван Драч в больнице "Феофания" после тяжелой болезни в возрасте 81 года.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: умер, Левко Лукьяненко
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