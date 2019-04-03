Не перекармливайте аксорбинкой: Комаровский развенчал миф о витамине С

Комаровский рассказал родителям, что разговоры о том, что витамин С укрепляет иммунитет ребенка сильно преувеличены и чрезмерное потребление аскорбиновой кислоты может даже навредить детскому организму. Об этом детский доктор написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что большинство взрослых часто слышат об аскорбиновой кислоте, аскорбинке и витамине С, но мало кто знает, зачем она нужна организму.

"Аскорбиновая кислота, аскорбинка, витамин С — эти слова неоднократно слышит каждый взрослый человек. Мало кто знает, зачем она нужна организму, но народная молва и телевизионная реклама утверждают, что витамин С "очень укрепляет иммунитет". Как следствие — взрослые мамы и папы, по своей инициативе или насмотревшись телевизора, кормят детей аскорбиновой кислотой", - отметил доктор.

Он объяснил, что недостаток витамина С приводит к расшатыванию и выпадению зубов, набуханию и кровоточивости десен, медленному заживлению ран — все это основные симптомы цинги — заболевания, связанного с нехваткой или отсутствием аскорбиновой кислоты. Этот процесс может сопровождаться анемией и потребность в витамине С значительно увеличивается в холодное время года, при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях вообще и при диарее в частности.

Витамин С (Calorizator.ru)

Комаровский объяснил, что у витамина С есть единственное лечебное действие – при цинге и напомнил, что аскорбиновая кислота разрушается при нагревании.

"Это создает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают)", - добавил доктор.

Также он дал родителям рекомендации по поводу насыщения организма витамином С:

- чтобы не допустить дефицита витамина С, следует использовать не таблетки, а свежие, термически не обработанные овощи, фрукты, ягоды;

- иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью;

- до настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения множества болезней. Эффективность такого лечения не доказана; ⠀

Кроме того, Комаровский предупредил украинцев, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках.

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