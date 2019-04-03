Не перегодовуйте аксорбинкой: Комаровський розвінчав міф про вітамін С

Комаровський розповів батькам, що розмови про те, що вітамін С зміцнює імунітет дитини сильно перебільшені і надмірне споживання аскорбінової кислоти може навіть зашкодити дитячому організму. Про це дитячий лікар написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що більшість дорослих часто чують про аскорбінову кислоту, аскорбинку і вітамін С, але мало хто знає, навіщо вона потрібна організму.

"Аскорбінова кислота, аскорбінка, вітамін С — ці слова неодноразово чує кожен дорослий чоловік. Мало хто знає, навіщо вона потрібна організму, але народні чутки і телевізійна реклама стверджують, що вітамін С "дуже зміцнює імунітет". Як наслідок — дорослі мами і тата, за своєю ініціативою або надивившись телевізора, годують дітей аскорбіновою кислотою", - зазначив доктор.

Він пояснив, що нестача вітаміну С призводить до розхитування і випадання зубів, набухання і кровоточивості ясен, повільного загоєння ран — все це основні симптоми цинги — захворювання, пов'язаного з нестачею або відсутністю аскорбінової кислоти. Цей процес може супроводжуватися анемією і потреба у вітаміні С значно збільшується в холодну пору року, при дефіциті в організмі заліза і білка, при інфекційних захворюваннях, взагалі, і при діареї зокрема.

Вітамін С (Calorizator.ru)

Комаровський пояснив, що у вітаміну С є єдина лікувальна дія – при цинзі і нагадав, що аскорбінова кислота руйнується при нагріванні.

"Це створює ризик гіповітамінозу у дітей, що знаходяться на штучному вигодовуванні, за умови, що їх матері порушують правила приготування сумішей (перегрівають)", - додав доктор.

Також він дав батькам рекомендації щодо насичення організму вітаміном С:

- щоб не допустити дефіциту вітаміну С, слід використовувати не таблетки, а свіжі, термічно не оброблені овочі, фрукти, ягоди;

- імунітет зміцнюється не вітаміном С, а свіжим повітрям і руховою активністю;

- до цього часу існує практика використання великих доз аскорбінової кислоти для лікування багатьох хвороб. Ефективність такого лікування не доведена; ⠀

Крім того, Комаровський попередив українців, що великі дози вітаміну С сприяють утворенню каменів у нирках.

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