"Перемещение холодной воздушной массы": синоптик рассказала о погоде в начале недели

Фото: РБК-Украина

По ее словам, погода на текущей неделе особенно важна из-за Дня Независимости

Народный синоптик Наталья Диденко, которая каждый раз удивляет своих подписчиков необычным и оригинальным прогнозом, на этот раз решила еще более креативно рассказать о погоде. Диденко написала прогноз от имени кота Апельмона. Об этом говорится на странице ZooBonus Shop в Facebook.

Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни.

По ее словам, погода на текущей неделе особенно важна, ведь праздничная.

"День Флага и День Независимости обещают быть замечательными, с солнцем и теплом в большинстве областей Украины", - обещает Диденко в роли кота Апельмона.

Скриншот поста (facebook.com/zoobonus)

Наталья предполагает, что 20-21 августа на западе и севере Украины сохранится высокая вероятность дождей и гроз.

Фото: pixabay.com

"Температура воздуха в этих регионах ожидается комфортной, +25+29 градусов. В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей Украины погода будет жаркой, в течение дня +29 +34 градуса", - говорит она.

Скриншот поста (facebook.com/zoobonus)

Украинцам стоит подготовиться к незначительному похолоданию, ведь 22 августа в большинстве областей Украины вследствие перемещение холодной воздушной массы с севера Европы предполагается ощутимое снижение температуры воздуха.

Фото: pixabay.com

"Например, в Киеве, Вишневом, Львове днем вероятно около +20 +23 градусов", - говорит Диденко.

Также Наталья рассказала, какая погода ожидает киевлян и гостей столицы в ближайшие дни.

"В Киеве первая половина недели еще останется с вероятностью локальных кратковременных дождей и гроз. В дальнейшем, праздничными днями, 23-24 августа, столица порадует солнечной и сухой погодой. Температура воздуха будет колебаться около +26+28 градусов, лишь 22 августа ожидается кратковременное похолодание до +21+23 градусов", - говорит синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/zoobonus)

Ранее эксперты рассказали, как погода скажется на продуктах питания.

Также сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

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