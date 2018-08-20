"Переміщення холодної повітряної маси": синоптик розповіла про погоду на початку тижня

Фото: РБК-Україна

За її словами, погода поточного тижня особливо важлива через День Незалежності

Народний синоптик Наталка Діденко, яка щоразу дивує своїх підписників незвичним і оригінальним прогнозом, на цей раз вирішила ще більш креативно розповісти про погоду. Діденко написала прогноз від імені кота Апельмона. Про це йдеться на сторінці ZooBonus Shop в Facebook.

Синоптик розповіла, яка погода чекає українців найближчими днями.

За її словами, погода поточного тижня особливо важлива, адже святкова.

"День Прапора та День Незалежності обіцяють бути чудовими, із сонцем та теплом у більшості областей України", - обіцяє Діденко в ролі кота Апельмона.

Скріншот поста (facebook.com/zoobonus)

Наталка передбачає, що 20-21 серпня на заході та півночі України втримається висока ймовірність дощів та гроз.

Фото: pixabay.com

"Температура повітря у цих регіонах очікується комфортною, +25+29 градусів. У південній частині, на сході та у більшості центральних областей України погода буде спекотною, протягом дня +29+34 градуси", - говорить вона.

Скріншот поста (facebook.com/zoobonus)

Українцям варто підготуватися до незначного похолодання, адже 22 серпня у більшості областей України внаслідок переміщення холодної повітряної маси з півночі Європи передбачається відчутне зниження температури повітря.

Фото: pixabay.com

"Наприклад, у Києві, Вишневому, Львові вдень ймовірно близько +20+23 градусів", - говорить Діденко.

Також Наталка розповіла, яка погода очікує киян та гостей столиці в найближчі дні.

"У Києві перша половина тижня ще залишиться із ймовірністю локальних короткочасних дощів та гроз. Надалі, святковими днями, 23-24 серпня, столиця порадує сонячною сухою погодою. Температура повітря коливатиметься близько +26+28 градусів, лише 22 серпня очікується короткочасне похолодання до +21+23 градусів", - каже синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/zoobonus)

Раніше експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.

Також повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

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