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Как пересечь границу Украины с Польшей: какие пункты пропуска уже открыты

Новости » Жизнь   

Польша начала снимать ограничения с некоторых категорий по обязательному карантину

Кабинет министров Украины принял решение о снятия ограничения на работу общественного транспорта и открытии границ со странами ЕС и Молдовой с 22 мая. Также разрешены теперь международные перевозки пассажиров автотранспортом через открытые КПП. Как именно украинцы теперь могут попасть в Польшу – в материале Styler.

Какие пункты пропуска открыты

На данный момент полноценно работает только три пункта пропуска на границе Украины и Польши:

Краковец (Львовская область) – пересечение только на автомобиле

Ягодин (Волынская область) – пересечение только на автомобиле

Шегини (Львовская область) – только пешеходный переход

На интерактивной карте пограничной службы Украины отмечены и другие пункты пропуска, но там пропускают исключительно только грузовые автомобили.

Кто может пересечь границу с Польшей

  • Иностранцы, которые состоят в браке с гражданами Польши
  • Дети граждан Польши или находятся под опекой
  • Лица, у которых есть карта поляка
  • Дипломаты
  • Лица, у которых есть постоянное или временное право на пребывание на территории Польши
  • Лица, у которых есть разрешение на работу в Польше
  • Водители транспортных средств, у которых есть разрешение на перевозку товаров
  • Студенты-иностранцы, которые учатся в Польше
  • Сезонные работники, у которых есть официальные документы от работодателя

Правила пересечения границы с Польшей

Обязательный карантин для всех граждан, которым не запрещен въезд в Польшу сроком на 14 дней. При пересечении границы обязаны предоставить работнику пограничной службы информацию о своем месте проживания и контактные данные.

Однако, есть и ограничения по карантину: водители, которые совершают международные пассажирские перевозки и едут транзитом, а также студенты, могут не проходить обязательный период самоизоляции. И совсем недавно к этому списку добавили сезонных рабочих.

Обязательный масочный режим для всех граждан старше 4 лет.

Стоит отметить, что перевозка, а также вывоз из стран урн с прахом или тел – запрещены.

Транзитные перевозки через Польшу запрещены. Однако, в некоторых случаях, например, с целью лечения, Польша позволяет проезд через свою территорию и дает 24 часа на транзит.

Напомним, мы писали о том, что Польша открыла свои границы для иностранцев и стало известно, кому разрешен въезд.

Также мы сообщали о том, какие правила авиаперевозок ввели в странах ЕС.

Автор: Маруся Счастливая

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