Перевод часов на летнее время отменят: названа дата

Переход на летнее время произойдет 31 марта в три часа, однако в ближайшее время его могут отменить. Вместе с украинцами на летний режим перейдет и Европа, хотя там уже давно ведутся разговоры об отмене перевода часов. Об этом информирует Сегодня.

В недалеком будущем инициативу должен утвердить Европарламент, а уже в июне по этому поводу предусмотрена встреча министров транспорта стран ЕС. Также решение об отмене перевода часов должны одобрить страны-члены, но пока дата финального голосования неизвестна.

К слову, на президентском сайте все чаще появляются петиции с предложением отменить манипуляции со временем. Однако на данный момент ни одна из них не набрала достаточного количества голосов. Также в прошлом году решением этого вопроса озаботился один из нардепов, зарегистрировав в Раде соответствующий проект постановления, который по сей день рассматривают в комитетах.

Несмотря на это, в Кабмине не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом. Потому, если ЕС таки решится распрощаться с переводом стрелок окончательно, наше Минэкономразвития тут же внесет соответствующие коррективы.

Напомним, что УЗ скорректировала график из-за перехода на летнее время. Все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Мы писали, как перевод часов повлияет на здоровье. Часто это негативно влияет на самочувствие даже абсолютно здоровых людей. Например, могут возникать нарушения сна и смена настроения. Врачи утверждают, что переход на летнее время более вреден, чем переход на зимнее.

Ранее стало известно, зачем нужно переходить на летнее время. Также в статье были названы "плюсы" и "минусы" перевода часов весной в Украине.