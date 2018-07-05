Пляжи Одессы под крутыми ночными клубами заполнили тонны водорослей (фото)

В сети показали, как выглядят бесплатные зоны отдыха на морском побережье

В Одессе бесплатные пляжи в курортном районе Аркадия покрылись невероятным количеством водорослей, которые разлагаются на солнце и издают жуткий запах. Об этом сообщает "048.ua", опубликовав соответствующие фото.

Водоросли накопились между главным траверсом пляжа, слева от популярного ночного клуба "Ибица", и на сваях возле пляжного развлекательного комплекса "Итака".

Фото: Пляж (048.ua)

"Луг Нептуна" простирается вдоль морского побережья и в самой воде, так что покупаться с детьми на небольшой глубине с комфортом вряд ли получится.

Стоит отметить, что из прибрежной зоны водоросли потребляют большое количество кислорода из воды, начинают гнить и разлагаться.

Напомним, одесский пляж "Аркадия" затопило грязной водой из огромного гейзера.

Ранее сообщалось, что позеленели пляжи Коблево Николаевской области.

Кстати, в Одессе бульдозером снесли лежаки и барные стойки на пляже.

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