Пляжі Одеси під крутими нічними клубами заповнили тонни водоростей (фото)

У мережі показали, як виглядають безкоштовні зони відпочинку на морському узбережжі

В Одесі безкоштовні пляжі в курортному районі Аркадія вкрилися неймовірною кількістю водоростей, які розкладаються на сонці і неприємно пахнуть. Про це повідомляє "048.ua", опублікувавши відповідні фото.

Водорості накопичилися між головним траверсом пляжу, ліворуч від популярного нічного клубу "Ібіца", і на палях біля пляжного розважального комплексу "Ітака".

Фото: Пляж (048.ua)

"Луг Нептуна" простягається вздовж морського узбережжя та в самій воді, так що купатися з дітьми на невеликій глибині з комфортом навряд чи вийде.

Варто відзначити, що з прибережної зони водорості споживають велику кількість кисню з води, починають гнити і розкладатися.

Нагадаємо, одеський пляж "Аркадія" брудною водою затопило з величезного гейзера.

Раніше повідомлялося, що позеленіли пляжі Коблево Миколаївської області.

До речі, в Одесі бульдозером знесли лежаки і барні стійки на пляжі.

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