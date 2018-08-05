Не пляжная погода: синоптики уточнили прогноз на понедельник

Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)

На значительной части территории Украины ожидаются дожди с грозами

В понедельник, 6 августа во многих областях ожидаются осадки, в большинстве случаев с грозами, а там, где дождей не будет, установится облачная погода с небольшими прояснениями. Об этом сообщается на сайте украинского гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что грозы пройдут на Севере, Западе и в центральной части страны. Сухая погода будет только на Юге и Востоке, однако, там все же будет облачно на протяжении всего дня.

Что же касается температуры, то погода останется по-летнему жаркой почти везде. Так, днем столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса, ночью температура так же будет относительно стабильной, она будет колебаться в пределах +17…+19 градусов.

Исключение составят западные области и Житомирская область, в этих регионах температура будет ощутимо прохладнее от +24 до +26 градусов, кроме Закарпатской области, там будет так же жарко, как в большей части страны. Ночью термометры на Западе покажут +14…+16 градусов.

В столице будет дождливо. Не обойдут стороной ее и грозы, кроме того будет порывистый ветер, но при этом будет жарко, воздух будет прогрет от +29 до +31, ночью также будет тепло+17…+19 градусов.

Карта с прогнозом погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, самый известный украинский синоптик Наталка Диденко рассказала о жаркой и дождливой погоде, которая будет в стране на протяжении всего начала недели. Диденко порекомендовала успеть переносить за это время максимум летних вещей из гардероба.

Более того, августовская жара установилась и в Европе. Европейцы уже встретили температурный рекорд в +47 градусов по Цельсию.

Однако жара для Украинцев продлится относительно недолго, после десятого августа ожидается похолодание из-за дождей.

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