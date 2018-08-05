Не пляжна погода: синоптики уточнили прогноз на понеділок

Фото: в Україні очікуються дощі (РБК-Україна)

На значній частині території України очікуються дощі з грозами

У понеділок, 6 серпня у багатьох областях очікуються опади, в більшості випадків з грозами, а там, де дощів не буде, утримається хмарна погода з невеликими проясненнями. Про це повідомляється на сайті українського гідрометцентру.

Синоптики повідомили, що грози пройдуть на Півночі, Заході і в центральній частині країни. Суха погода буде тільки на Півдні та Сході, однак, там все ж буде хмарно протягом всього дня.

Що ж стосується температури, то погода залишиться по-літньому спекотною майже скрізь. Так, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29...+31 градуса, вночі температура буде відносно стабільною, вона буде коливатися в межах +17...+19 градусів.

Виняток становитимуть західні області та Житомирська область, у цих регіонах температура буде відчутно прохолодніше від +24 до +26 градусів, крім Закарпатської області, там буде так само спекотно, як у більшої частини країни. Вночі термометри на Заході покажуть +14...+16 градусів.

У столиці дощитиме. Не обійдуть стороною її і грози, крім того буде поривчастий вітер, але при цьому буде жарко, прогріте повітря буде від +29 до +31, вночі також буде тепло+17...+19 градусів.

Карта з прогнозом погоди (meteo.gov.ua)

До речі, самий відомий український синоптик Наталка Діденко розповіла про спекотною і дощовій погоді, яка буде в країні впродовж усього тижня. Діденко порекомендувала встигнути переносити за цей час максимум літніх речей з гардероба.

Більш того, серпнева спека встановилася і в Європі. Європейці вже зустріли температурний рекорд в +47 градусів за Цельсієм.Проте спека для Українців триватиме відносно недовго, після десятого серпня очікується похолодання із-за дощів.

А ваші вихованці так можуть? (video.rbc.ua)