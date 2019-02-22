Побольше бы таких людей: в Киеве кондуктор получил награду за человечность (фото)

Хороший поступок кондуктора не остался незамеченным
Глава Печерской РГА отметил благодарностью Римар Вадима, кондуктора автобусного парка № 2, маршрута №51, за проявление неравнодушия, вежливости и заботы к тем, кто требует внимания.
Напомним, что 17 февраля, кондуктор помог завести человека с инвалидностью, погрузивши коляску в автобус и выбрав лучшее место для мужчины и его жены.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Это произошло на остановке "Вересневая", где мужчина без ноги в коляске ожидал приезда транспорта. Этот случай вызвал множество положительных эмоций у пользователей сети, которые отметили, что на таких людях держится этот мир.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В этот раз новость о награде пользователи сети также активно прокомментировали.
"Человек заслужил, молодец! Побольше бы таких людей и мир станет лучше", - прокомментировала Мила Пономаренко.
"Мужчина молодец! Очень обидно, что в нашей стране такие новости уже сенсация. Такой поступок должен быть нормой для всех нас", - написала Катерина.
"Лучше бы дали хорошую премию, а не бумажку, зачем ему и картинка", - отметила Юлия Мельник.
"Это должно быть обыденностью, а не исключением", - прокомментировал Богдан Заваржин.
"Если он один заразит хорошим настроением хотя-бы троих-пятерых, то эпидемию хорошего настроения и вежливости не остановить даже в таком запущенном городе, как Киев", - написал Борис Ахметулин.
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