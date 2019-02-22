Побольше бы таких людей: в Киеве кондуктор получил награду за человечность (фото)

Хороший поступок кондуктора не остался незамеченным

Глава Печерской РГА отметил благодарностью Римар Вадима, кондуктора автобусного парка № 2, маршрута №51, за проявление неравнодушия, вежливости и заботы к тем, кто требует внимания.

Напомним, что 17 февраля, кондуктор помог завести человека с инвалидностью, погрузивши коляску в автобус и выбрав лучшее место для мужчины и его жены.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Это произошло на остановке "Вересневая", где мужчина без ноги в коляске ожидал приезда транспорта. Этот случай вызвал множество положительных эмоций у пользователей сети, которые отметили, что на таких людях держится этот мир.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В этот раз новость о награде пользователи сети также активно прокомментировали.

"Человек заслужил, молодец! Побольше бы таких людей и мир станет лучше", - прокомментировала Мила Пономаренко.

"Мужчина молодец! Очень обидно, что в нашей стране такие новости уже сенсация. Такой поступок должен быть нормой для всех нас", - написала Катерина.

"Лучше бы дали хорошую премию, а не бумажку, зачем ему и картинка", - отметила Юлия Мельник.

"Это должно быть обыденностью, а не исключением", - прокомментировал Богдан Заваржин.

"Если он один заразит хорошим настроением хотя-бы троих-пятерых, то эпидемию хорошего настроения и вежливости не остановить даже в таком запущенном городе, как Киев", - написал Борис Ахметулин.

Напомним, что ПриватБанк рассмешил украинцев тем, что рассказал забавную историю про Пабло Эскобара.

Мы также писали о том, что украинский самолет в Индии поразил "трюками" и виражами.