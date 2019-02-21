Показал невероятное: украинский самолет в Индии поразил "трюками" и виражами (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В "Антонове" теперь ждут выгодные контракты

Украинский транспортный самолет Ан-132 продемонстрировал в Индии в Бангалоре на военной выставке Aero India-2019 фигуры высшего пилотажа, которые "по плечу" только спортивным или военным самолетам. Как сообщили на сайте milnavigator, теперь в "Антоне" надеются, что такой удачный показ позволит заключить выгодные контракты.

Отмечается, что поразительному выступлению не помешали даже сорванные тренеровки, и фигуры высшего пилотажа оставили зрителей в восторге.

Сам полет длился 7 минут. За это время самолет взлетел вверх, ушел в крутое пике, сделал "бочку", потом еще одну и продемонстрировал фирменную "Антоновскую" посадку по очень крутой глиссаде.

Фото: milnavigator.com.ua

"Мы рады, что мы справились, нет никаких проблем, и у нас чувство хорошие", - поделился впечатлениями летчик-испытатель Богдан Загорулько.

Как заявил президент "Антонова" Александр Донец, навый самолет может заинтересовать индийский рынок за счет своих характеристик.

"Не исключено, что часть производства этого самолета, если серийное производство может располагаться в Индии", - добавил он.

Также сообщается, что еще одним новым перспективным самолетом для индийской армии может стать наш военно-транспортный Ан-188.

Фото: milnavigator.com.ua

В настоящее время машина находится в стадии проектирования. Грузоподъемность самолета - до 47 тонн.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, эксперт, командир-инструктор и бывший летчик-испытатель Артем Куликов заявил, что новый американский самолет-гигант Stratolaunch Model 351 не станет конкурентом легендарному украинскому Ан-225 "Мрия" в плане коммерческих перевозок.

Напомним, недавно знаменитый украинский Ан-178 представили на известном авиафестивале в Киеве.

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