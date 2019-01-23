Почему в Киеве не чистят тротуары: ответ ЖЭКа удивил

Коллаж РБК-Украина

Чтобы коммунальщики почистили тротуар, он должен называться "тротуаром"

Ни для кого ни секрет, что в Киеве ужасающая ситуация с уборкой снега на улицах. Только за выходные дни из-за гололеда травмировалось более 200 киевлян. Корреспондент Styler попыталась выяснить, почему коммунальщики отказываются чистить тротуары на придомовых территориях. Оказалось, что причина кроется в грубой бюрократической ошибке.

В октябре этого года на Лесном массиве (Деснянский район) был отремонтирован заезд к трем жилым домам, находящихся по улице Шолом-Алейхема. Ремонтники также позаботились и о пешеходах - проложили качественный тротуар с бордюром - и даже сделали ниши под мусорные баки, стоящие в торце домов. Они обустроили своеобразные "косые дорожки" из асфальта прямо по газону, чтобы люди могли иметь доступ к подъездам, не обходя упомянутые выше контейнеры по проезжей части.

Отметим, что этот заезд является единственной возможностью для автомобилистов добраться к более десятку жилых домов. Соответственно, движение довольно активное. Да и пешеходов всегда много, так как рядом автобусная остановка.

Однако, от самого первого снегопада в ноябре, тротуары никто не чистил и, очевидно, не планировал. Пешеходы, боящиеся попасть под колеса, вынуждены прокладывать себе путь по обледеневшему тротуару, расчистка которого является прямой обязанностью ЖЭКа, поскольку этот тротуар относится к придомовой территории.

Тот самый тротуар, который на момент съемки уже изрядно протоптан пешеходами (фото: корреспондент Styler)

Корреспондент Styler обратилась в ЖЭК №301, который обслуживает данный участок, с вопросом, почему пешеходы вынуждены ходить по дороге, подвергая свою жизнь опасности и затрудняя движение автомобилей, если рядом есть отличный новый тротуар.

На что она получила неожиданный ответ - тротуар проложили, но в документации ЖЭКа он по-прежнему проходит, как газон, а газон от снега они чистить не обязаны. При этом, начальница ЖЭКа, представившаяся Екатериной Васильевной, сказала, что за расчистку газона дворникам платят 30 копеек за метр квадратный, а за уборку тротуара от снега - 60 копеек. И никто за 30 копеек не хочет колоть обледенелый тротуар.

"Вечные льды" (фото: корреспондент Styler)

После обращения в службу "1551" начальница ЖЭКа перезвонила и попросила снять заявку, так как, цитируем: "Тамара (дворник - Ред.) дньом прийшла, льод побила, солью посипала".

"Косую дорожку" к подъезду почему-то сразу расчистили по "стоимости газона", а об остальном тротуаре - забыли (фото: корреспондент Styler)

На что наш корреспондент ответила, что полчаса назад фотографировала нерасчищенный тротуар без каких-либо изменений и может предоставить фото, как доказательство наглого вранья. На следующий день дворник Тамара таки пришла и стала бить лед, чистить снег, сыпать солью.

Вопрос: почему нельзя было сделать это еще тогда, когда снег только выпал и не успел превратиться в сплошную ледяную корку? Ответ: потому что это не тротуар ,а газон.

Тот самый тротуар после "расчистки" (фото: корреспондент Styler)

К слову, в Киеве на авто упала глыба льда и пробила крышу - женщине повезло, что она в этот момент не находилась в машине.

Ранее мы также писали о том, что в Киеве во вторник, 22 января, отключили холодную воду на шести улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения.

Напомним, мы сообщали о том, что в Харькове двое людей тяжело травмированы из-за обвала льда с крыши дома.

Видео: РБК-Украина