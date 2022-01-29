Почему мы заедаем стресс: нутрициолог дала исчерпывающий ответ и предостерегла от ошибок

При в стрессе организм выбрасывает гормон кортизол - главный адаптоген (веществом, которое помогает организму лучше адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды). Его часто ругают, а мы сейчас похвалим.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кортизол помогает организму выжить при стрессе. Природа не задумала его как нашего врага, наоборот: в сложных жизненных условиях кортизол контролирует процесс пополнения глюкозы, чтобы мы не погибли: берет в печени гликоген и превращает его в глюкозу, а затем следит, чтобы ее было достаточно.

Благодаря кортизолу мы просыпаемся: в утренние часы уровень достигает пика. Это хорошо видно по маленьким деткам: с 5-6 утра их сон становится более чутким. Если у вас есть режим сна - вы тоже будете ощущать этот скачок.

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Почему мы слышим только гадости о кортизоле? На это есть причина: стресса в жизни стало больше, и у нас нет передышки и времени восстановиться.

Представьте, если бы за первобытным человеком гонялся лев 365 дней в году? Ни поесть, ни поспать, ни размножаться, а просто бежать вперед. В момент хочется сдаваться и отправиться в пасть ко льву.

Иллюстративное фото (instagram.com/sofi_rozhko)