Питание до и после тренировки: нутрициолог дала четкие указания худеющим

Организация питания в период тренировок – камень преткновения многих худеющих и не только. Как же питаться в период активных физических нагрузок для получения стойкого результата?

Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram , как питаться тем кто тренируется и хочет сбросить вес или набрать мышечную массу.

Все будет зависеть от вашей тренировочной цели. Именно она формирует пищевое поведение, так как если мы работаем на мышцы и не худеем, то схема одна, а если мы худеем, то схема другая.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для похудения:

1. До тренировки за 2-3 часа можно есть полноценно: белки, клетчатка, углеводы, жиры.

2. Если тренировка через час, и вы чувствуете нехватку сил, тогда нужно что-то углеводное, но с минимумом клетчатки, белка, жира - финик, банан, например.

3. После тренировки - если вы набираете нужное КБЖУ в течение дня, то после тренировки бежать и есть в раздевалке не нужно, вы можете спокойно поесть в течение часа, двух и то, что у вас по плану дальше в течение дня, никаких особенных приемов пищи не будет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если тренировка днем, то это обед после тренировки. Если тренировка утром, то это перекус после тренировки, а если тренировка ближе к вечеру, то это ужин после тренировки.



Для прироста мышц (силовая не дольше часа):

1. До тренировки принцип тот же, как и с похудением.

2. После тренировки желательно есть в течение 40 минут и первое, что должно попасть в организм — белок или же полноценный прием пищи, где будет и белок, и жиры, и углеводы.



Если вы после тренировки выпили протеин, то в течение 1,5 часов должен быть обязательный полноценный прием пищи, как и до тренировки.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При похудении в период тренировок следите за расположением продуктов в течение дня и за КБЖУ. Если вы получаете все, что вам нужно, это избавляет вас лишних телодвижений и мыслей о еде до и после тренировки. Вы следуете своему плану, но для этого его нужно продумать заранее.



Мир спорта придумал кучу схем, связанных с питанием в тренировочные дни, но мы путаем иногда себя со спортсменами.



Тренировка обычного человека - это расход калорий в среднем 150-250 ккал, т.е не так много, как нам бы хотелось.