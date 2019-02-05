Подорожает ли бензин в Украине: появился обнадеживающий прогноз

Фото: Цена на бензин в Украине (УНИАН)

Эксперт спрогнозировал, следует ли ожидать повышения цены на бензин в ближайшее время

Предвыборная гонка а также сами выборы в 2019 году в любом случае будут влиять на курс доллара в Украине. Об этом эксклюзивно для Styler рассказал эксперт Алексей Дорошенко, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Кроме того, он также пояснил, следует ли ожидать повышения цены на бензин в течение 2019 года. По его словам, сделать такой прогноз сейчас вполне реально.

"Спрогнозировать можно, правда, некоторые мои коллеги в этом разбираются лучше, чем я. Но в любом случае мы видим, что сейчас цены понемногу падают. В феврале мы, скорее всего, увидим стабилизацию цен на бензин", - обращает внимание эксперт.

По его словам, это влияет и на стоимость товаров, и на стоимость продуктов в Украине.

"Сейчас это влияет положительно: не позволяет инфляции выходить за те рамки, которые закладывались в бюджете. Стоит добавить, что в этом году происходили колебания стоимости нефти. Это будет влиять на внутренний рынок. Через два-три месяца мы, скорее всего, увидим повышение стоимости нефтепродуктов", - говорит Алексей Дорошенко.

Это будет негативно влиять на цены в магазинах, убежден эксперт.

"Пока же это влияет положительно. Мы видим рост цен, однако он был бы большим, если бы сейчас росла стоимость газа, дизеля и бензина", - добавляет он.

Напомним, стало известно, кому будут повышать зарплаты в 2019 году.

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