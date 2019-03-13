Подростки жестоко избили мужчину: дело пытаются замять

В Пирятине подростки напали на мужчину, который после избиения оказался в коме и перенес несколько операций

Подростки избили мужчину – таких случаев в разных городах Украины за недавнее время произошло уже несколько.

Так, в городе Пирятин Полтавской области подростки жестоко избили мужчину, после чего тот оказался в коме. Он перенес несколько операций на мозге и до сих пор без сознания. Брат пострадавшего говорит, что напавшие на него подростки живут обычной жизнью, не арестованы и не наказаны.

8 марта Сергей Шевченко вместе с друзьями сидел в одном из кафе Пирятина. К ним подошла группа нетрезвых парней, которые начали "доставать", компанию, после чего вместе с Сергеем вышли на улицу и жестко его избили. Нападавших было минимум пятеро.

"Они вывели нас из заведения, чтобы "разобраться" и начали избивать. Пострадали все, но досталось больше всего Сереже. Его били по голове, даже когда он уже был без сознания", - рассказывает Игорь Шевченко, брат пострадавшего Игорь Шевченко.

Нападавших было как минимум пять, но к ответственности привлекли лишь одного парня 1999 года рождения. В данный момент он находится под домашним арестом. Остальные четверо на свободе, и никакой денежной помощи семье пострадавшего даже не предложили.

В то же время жители Пирятина говорят, что полиции известны имена нападающих, но их не озвучивают.

Фото: Второй слева - нападающий, а второй справа - его друг, местный полицейский (facebook.com/vadim.kirpichenko)

Городской глава Пирятина обязался взять дело под свой контроль, а тем временем сами жители города продолжают жить в ужасе от случившегося и помогают семье Шевченко самостоятельно.

Ходят слухи, что "пацанчики все порешают", пишет на своей странице в Facebook друг пострадавшего Виктор Кищак. По его словам, эта же группа молодежи не раз участвовала в подобных ситуациях и приставала к людям.

"Я точно не знаю, какой уровень мажорности каждого из гопарей (это все-таки небольшой город). Но уже ходят слухи, что пацанчик" поришають". На фото второй слева - "Арни", второй справа - его друг, пирятинский полицейский", - пишет он.

"Рядом - Евгений Василенко и пирятинский полицейский Игорь Смородин, с которым преступник находится в дружеских отношениях. По неподтвержденной информации, Сородин консультировал нападавших, которые давали показания, чтобы они были одинаковы", - пишет еще один пользователь Facebook Вадим Кирпиченко.

На лечение Сергея Нужно немало денег, и родственники просят помочь.

Номер карты родного брата Сергея - Игорь Шевченко 4149 4991 1283 8071

Напомним, ранее кивлянин жестко избил соседа за громкую музыку.

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