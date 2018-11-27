Погода кардинально изменится: чего ждать украинцам 27 ноября

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня украину накроет мокрый снег

27 ноября погода не будет радовать украинцев теплом, а на значительной части территории страны ожидаются сложные погодные условия.

По словам специалистов, в центральных, большинстве западных и восточных областей пройдут сильные осадки в виде снега и дождя. Также будет налипание мокрого снега и гололед.

Температура на западе составит от нуля до двух градусов мороза, на Закарпатье - 2-4 градуса тепла. В восточных регионах - от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".

В южной части Украины и в Донецкой области ожидаются сильные дожди. Температура на юге составит +2...+9 градусов.

В центре страны синоптики прогнозируют -1...-3 градусов. Такая же температура ожидается на севере Украины.

В Киеве 27 ноября будет облачно, морозно, но без осадков. Температура -2...-4 градусов.

На дорогах страны, кроме южной части, гололедица - водителям следует быть максимально осторожными.

Иллюстративное фото (kievcity.gov.ru)

Народный прогноз на 27 ноября

В этот день украинцы отмечают день апостола Филиппа. Наши предки говорили, что когда иней на Филиппа - будет овес, как липа. Если в этот день пойдет дождь - можно ожидать урожая пшеницы. Также предки прислушивались к пернатым "соседям": "На Филиппа ворона каркнет - к оттепели".

Ранее мы писали о том, что в конце ноября 2018 погода в Украине кардинально измениться, а температура, по словам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, упадет до 15 градусов мороза.

Кроме того, известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящая снежная зима придет в Украину после Нового года - с 15 января.

Видео: РБК-Украина