Погода кардинально зміниться: чого чекати українцям 27 листопада

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні країну накриє мокрий сніг

27 листопада погода не радуватиме українців теплом, а на значній частині території країни очікуються складні погодні умови.

За словами спеціалістів, у центральних, більшості західних та східних областей пройдуть сильні опади у вигляді снігу та дощу. Також буде налипання мокрого снігу і ожеледь. Температура на заході становитиме від нуля до двух градусів морозу, на Закарпатті - 2-4 градуси тепла. У східних регіонах - від 2 до 6 градусів з позначкою "плюс".

У південній частині України та в Донецькій області очікуються сильні дощі. Температура на півдні становитиме +2...+9 градусів.

У центрі країни синоптики прогнозують -1...-3 градусів. Така ж температура очікується на півночі України.

В Києві 27 листопада буде хмарно, морозно, але без опадів. Температура -2...-4 градусів.

На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця - водіям варто бути максимально обережними.

Ілюстративне фото (kievcity.gov.ua)

Народний прогноз на 27 листопада

У цей день українці відзначають день апостола Пилипа. Наші пращурі казали, що коли іній на Пилипа - буде овес, як липа. Якщо у цей день йтиме дощ - можна очікувати урожаю пшениці. Також предки прислуховувались до пернатих "сусідів": "На Пилипа ворона каркне - до відлиги".

Раніше ми писали про те, що наприкінці листопада 2018 погода в Україні має кардинально змінитися, а температура, за словами директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, впаде до 15 градусів морозу.

Крім того, відомий синоптик Леонід Горбань розповів, що справжня сніжна зима прийде в Україну після Нового року - з 15 січня.

Відео: РБК-Україна