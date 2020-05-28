Погода в Украине порадует: синоптик прогнозирует температурный рекорд

Погода в Украине продолжит дождливую тенденцию и в пятницу, но при этом потеплеет. Синоптики рассказали, где больше всего будет дождей, а куда придет самая едва ли не самая теплая ночь в этом году.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook прогнозирует, что дожди будет "закидать" на Запад, они пройдут по Северу и Востоку. В этих регионах также высока вероятность гроз и града.

"Сухие полоски прояснений в пятницу вероятны вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако все же будет преобладать в Украине циклоническая влажная погода", - пишет синоптик.

На Западе завтра похолодает до +13+17, а на остальных территориях будет умеренно тепло (+15+21). Восток и Днепропетровская область +20+24. При этом ночью будет тепло, а кое-где даже очень тепло.

"Ночи уже явно теплее, ближайшей ожидается +9+14 градусов, на Востоке и Юге +12+16 градусов", - прогнозирует Диденко.

В Киеве завтра в основном влажная погода, но вероятны солнечные прояснения. Ночью +12 градусов, а днем тепло - до +19 градусов.

В субботу 30-го мая в Украину придет очередной циклон.

Как мы писали ранее, Одессу полностью затопило ливнем, там выпала месячная норма осадков.

Ранее также сообщалось, что синоптик напугал прогнозом на лето, пообещав два месяца дождей.