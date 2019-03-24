Погода в Украине: весна приготовила неожиданный сюрприз

Погода в Украине сегодня, 24 марта, на большей части территории будет сухой, но в Житомирской области, на Западе и Севере ожидаются дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

На Западе Украины днем температура воздуха составит +8… +10 градусов по Цельсию. При этом ночью ожидается 0… -2, а в Черновицкой области -1… -3. В Ужгороде пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +13, а ночью будет холодно 0… -2.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность без осадков. Днем будет достаточно тепло +8… +10 градусов, а ночью -1… +1. Дожди только ожидаются в Житомирской области, которые должны пройти днем. При этом градусники днем покажут +8… +10 градусов, а ночью 0… +2.

На Востоке без осадков, но днем будет достаточно холодно +6… +8 градусов, ночью -1… +1.

Погода в Украине 24 марта (погодная карта: meteo.gov.ua)

В северной части Украины, в частности в Черниговской области, днем ожидается дождь. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8… +10 градусов, ночью -1… +1.

В южных областях без осадков. В Николаевской, Херсонской и Одесской областях днем температура воздуха составит +9… +11 градусов. При этом ночи все еще будут холодными 0… +2.

В Крыму осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью будет 0… +2.

В Киеве днем возможен небольшой дождь. При этом температура воздуха днем составит +7… +9 градусов, а ночью еще будет мороз -1… +1. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Напомним, что синоптики рассказали о погоде в день выборов президента Украины.

Ранее сообщалось о том, что на территории Украины прошелся разрушительный ураган, который наделал много беды.