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Синоптики рассказали о погоде в день выборов президента Украины

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 20:38
Синоптики рассказали о погоде в день выборов президента Украины
Фото: pixabay.com

Погода в Украине в день президентских выборов

Завтра, 24 марта, с северо-запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Из-за этого на Западе и Севере Украины ожидается облачная погода и дождь. Об этом сообщает известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, разве что в Луганской области еще удержится влажная погода.

Воздух будет холодным, +5…+9 градусов, на Западе и в Одесской области до +12 градусов.

В Киеве воскресенье предполагается облачным, с небольшим дождем, и прохладным воздухом. Максимальная температура воздуха составит около +8 градусов.

Синоптики рассказали о погоде в день выборов президента Украины

Погода в Украине (погодная карта: facebook.com/tala.didenko)

При этом на неделе все также будет холодно. По словам синоптика, в Украине потеплеет только в пятницу, 29 марта.

По предварительным прогнозам, в "день тишины" и в день выборов президента Украины, 30 и 31 марта, ожидается прекрасная погода - ясно, солнечно и тепло, +14… +19 градусов.

Напомним, что синоптики сообщили о том, что на Востоке страны пройдет мокрый снег и будут геомагнитные бури.

Мы также писали о том, что по Украине пронеслись ураганы и обесточили до сотни населенных пунктов.

Ранее сообщалось о том, что в первой половине марта по Украине прошелся ураган, который наделал беды во многих регионах страны.

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