Погода на выходные: украинцам рассказали в каких областях пройдут сильные снегопады

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Снегопады пройдут 27 января в восьми областях

На выходных, на территории Украины местами пройдет сильный снег. При этом температура воздуха немного вырастет. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ожидается, что в субботу, 26 января, в западной части Украины пройдет небольшой снег. При этом температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до -8.

В центральных и в восточных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха в центральной части страны днем составит 0... -2 градуса, ночью -8… -10. В восточных областях днем воздух прогреется до +2 градусов. При этом ночью все еще будет холодно -8… -10.

Погода 26 января/meteo.gov.ua

Жителям южных областей Украины стоит ожидать осадков в виде дождя. Температура воздуха днем будет на уровне -1…+2.

В Северной части страны будет небольшой снег. Днем температура будет -1… -3, ночью -10… -12.

В Киеве также ожидается снег. Температура воздуха днем составит -1… -3, ночью -10… -12.

В воскресенье, 27 января, ожидаются значительные снегопады в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Стоит отметить, что в Украине 27 января днем немного похолодает, при этом ночью морозы ослабнут.

В западных областях пройдет небольшой снег, днем температура будет -3… -5, а ночью -5…-7.

Погода 27 января/meteo.gov.ua

В центральных областях страны днем температура воздуха и ночью составит -4… -6 градусов. Ожидается снег.

В восточных областях ожидается дождь. При этом днем столбики термометров покажут -1… +1, ночью -1… -3.

В южных областях воздух прогреется до 4 градусов тепла, но ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В северной части страны также пройдет снег. Температура воздуха составит -3… -5 градусов днем и ночью.

В Киеве пройдет снег. Температура воздуха днем и ночью составит -4… -6.

Напомним, что народные синоптики рассказали, когда из Украины уйдут обильные осадки.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань предупредил о существенном похолодании, которое накроет всю Украину.