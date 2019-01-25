Погода на выходные: украинцам рассказали в каких областях пройдут сильные снегопады

Снегопады пройдут 27 января в восьми областях
На выходных, на территории Украины местами пройдет сильный снег. При этом температура воздуха немного вырастет. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Ожидается, что в субботу, 26 января, в западной части Украины пройдет небольшой снег. При этом температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до -8.
В центральных и в восточных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха в центральной части страны днем составит 0... -2 градуса, ночью -8… -10. В восточных областях днем воздух прогреется до +2 градусов. При этом ночью все еще будет холодно -8… -10.
Погода 26 января/meteo.gov.ua
Жителям южных областей Украины стоит ожидать осадков в виде дождя. Температура воздуха днем будет на уровне -1…+2.
В Северной части страны будет небольшой снег. Днем температура будет -1… -3, ночью -10… -12.
В Киеве также ожидается снег. Температура воздуха днем составит -1… -3, ночью -10… -12.
В воскресенье, 27 января, ожидаются значительные снегопады в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Стоит отметить, что в Украине 27 января днем немного похолодает, при этом ночью морозы ослабнут.
В западных областях пройдет небольшой снег, днем температура будет -3… -5, а ночью -5…-7.
Погода 27 января/meteo.gov.ua
В центральных областях страны днем температура воздуха и ночью составит -4… -6 градусов. Ожидается снег.
В восточных областях ожидается дождь. При этом днем столбики термометров покажут -1… +1, ночью -1… -3.
В южных областях воздух прогреется до 4 градусов тепла, но ожидаются осадки в виде мокрого снега.
В северной части страны также пройдет снег. Температура воздуха составит -3… -5 градусов днем и ночью.
В Киеве пройдет снег. Температура воздуха днем и ночью составит -4… -6.
Напомним, что народные синоптики рассказали, когда из Украины уйдут обильные осадки.
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань предупредил о существенном похолодании, которое накроет всю Украину.