Когда из Украины уйдут обильные осадки: прогноз народных синоптиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Февраль готовит украинцам новые сюрпризы

Последний зимний месяц, по словам народных синоптиков, будет не очень лютым. Они утверждают, что зима начнет постепенно отступать, оставив свои проказы в январе. Хотя, по некоторым прогнозам, в феврале возможны лютые морозы до 30 градусов.

Так, народный синоптик Владимир Деркач, сообщил, что в начале месяца в Украине по ночам будут небольшие морозы, днем ожидается плюсовая температура, будет снежить.

"В целом же в первой декаде месяца погода будет относительно мягкой (от небольших минусов до плюсов) и малоснежной", - прогнозирует синоптик.

Во второй декаде февраля ожидаются обильные осадки и вернутся морозы.

А вот после 20 февраля зима на прощание покажет свой характер во всей красе - в конце месяца возможны сильные морозы с умеренными осадками.

Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам народного синоптика, Леонида Горбаня, в первых числах февраля немного потеплеет.

Он дает более суровый прогноз для украинцев и предрекает возвращение лютых морозов уже с 5 февраля.

При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25-30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами.

По словам Горбаня, 25 числа в Украину на несколько дней опять придет небольшая оттепель, после которой вернутся холода. Такая морозная погода продержится вплоть до 8 марта.

"Таким образом, уже сейчас можно говорить, что зима сдвигается. Как мы видим, погода "живет" и "работает" по старому стилю, а не по новому, как живем мы", - сказал народный синоптик.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

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