Похоронили друга заживо: на Закарпатье судят нелюдей

Видео: YouTube/Свідок НТН

На Закарпатье третий год продолжается суд над извергами, которые пытали, а потом похоронили заживо своего односельчанина. Об этом говорится в сюжете программы "Свідок НТН".

Трое мужчин пришли к 36-летнему односельчанину домой выяснить отношения, почему он давал в суде показания против одного из подозреваемых. Мужчину сначала пытали, а потом душили и проломили ему голову.

После этого потерпевшего, который к тому времени уже был без сознания, оттащили к соседнему дому, а там бросили его в отверстие в полу, засыпали мусором и накрыли матрасом. Таким образом, они похоронили мужчину заживо. Некоторое время, находясь в яме, он еще жил.

Изверги, которые так жестоко расправились с мужчиной, до сих пор находятся на свободе. Сначала и х держали под стражей, а потом отпустили под ночной домашний арест. При чем, на них даже не одели электронных браслетов. Родственники убитого не понимают, как после такого жестокого убийства извергов отпустили.

Судебная волокита тянется уже третий год. При этом подозреваемые были задержаны оперативно.

Напомним, что в США произошло жестокое преступление - опекуны избили семилетнего мальчика из-за того, что он недостаточно хорошо знал Библию.

Ранее сообщалось, что жительницу села Писаревка Винницкой области Юлию Вышгу, которая в 2019 году убила своего новорожденного сына, приговорили только к году тюрьмы.