Полная деградация: танцующая матка на росТВ шокировала сеть

Елена Малышева в очередной раз шокировала пользователей сети
В эфире популярной программы пародийная актриса Светлана Галка вышла на публику в костюме матки. Танцующая матка спела песню об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.
После этого видео пользователи сети начали активно обсуждать телепередачу. Некоторые предполагают, что у ведущей программы Елены Малышевой случилось помешательство рассудка.
Видео: YouTube/Жить Здорово!
Впрочем, многим известно, что это не единственное такого рода видео. Впервые Малышева шокировала общественность, когда в эфире программы продемонстрировала обрезание.
"С ума сойти, как она согласилась на это?", - прокомментировал Рузан Бабаян.
"По любому Малышева что-то употребляет", - написала Ирина.
"С этим пора что-то делать. Это же кошмар", - отметил Женя Шалов.
"Деградация населения - это ужасно и печально!", - написал Сергей Иванов.
"Творчество душевно больных. Сколько ей заплатили за этот позор? ", - прокомментировала Марина Погосян.
Скриншот из YouTube
"Опять Малышева решила трешем публику эпатировать", - отметил Артем Климов.
"А мне понравилось! Даешь поющий анус!", - написал пользователь.
"Ад. За такие шоу сажать надо", - прокомментировал Александр Матвеев.
"Вопрос один, что они курят, прежде чем записывать передачу?! Это же полный капец", - отметила Ксения Лавр.
"Выступления для имбецилов. На именно таких и рассчитано. Телеведущая, однако, не видит в этом номере ничего зазорного",- написал пользователь.
Напомним, что украинцы шокированы туалетом для первоклассников.
Ранее сообщалось, что вакханалия на "Поле чудес" сразила сеть. На видео видно, что происходит в студии после того, как заканчиваются съемки.