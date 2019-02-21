Полная деградация: танцующая матка на росТВ шокировала сеть

Елена Малышева в очередной раз шокировала пользователей сети

В эфире популярной программы пародийная актриса Светлана Галка вышла на публику в костюме матки. Танцующая матка спела песню об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.

После этого видео пользователи сети начали активно обсуждать телепередачу. Некоторые предполагают, что у ведущей программы Елены Малышевой случилось помешательство рассудка.

Видео: YouTube/Жить Здорово!

Впрочем, многим известно, что это не единственное такого рода видео. Впервые Малышева шокировала общественность, когда в эфире программы продемонстрировала обрезание.

"С ума сойти, как она согласилась на это﻿?", - прокомментировал Рузан Бабаян.

"По любому Малышева что-то употребляет﻿", - написала Ирина.

"С этим пора что-то делать. Это же кошмар", - отметил Женя Шалов.

"Деградация населения - это ужасно и печально!﻿", - написал Сергей Иванов.

"Творчество душевно больных. Сколько ей заплатили за этот позор?﻿ ", - прокомментировала Марина Погосян.

Скриншот из YouTube

"Опять Малышева решила трешем публику эпатировать", - отметил Артем Климов.

"А мне понравилось! Даешь поющий анус!", - написал пользователь.

"Ад. За такие шоу сажать надо﻿", - прокомментировал Александр Матвеев.

"Вопрос один, что они курят, прежде чем записывать передачу?! Это же полный капец", - отметила Ксения Лавр.

"Выступления для имбецилов. На именно таких и рассчитано. Телеведущая, однако, не видит в этом номере ничего зазорного",- написал пользователь.

Напомним, что украинцы шокированы туалетом для первоклассников.

Ранее сообщалось, что вакханалия на "Поле чудес" сразила сеть. На видео видно, что происходит в студии после того, как заканчиваются съемки.