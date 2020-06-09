Полуголый Кива на заправке помыл авто девушке: естественно, не за просто так

Народный депутат Илья Кива был замечен в одних трусах на заправке
В Киеве на заправке заметили полуголого народного депутата Илью Киву. Нардеп от "Опозиционной партии - за жизнь" находился там в одних трусах и предлагал помыть автомобили. Так, скандальный Кива предлагал помыть машину женщины за воздушный поцелуй.
Видеоролик появился в соцсети Facebook. На кадрах можно увидеть, как Илья Кива моет машину женщины.
"Какой бензин заправлять будете?" - спрашивает у нее нардеп.
Илья Кива на вопрос женщины, до которого часа он "работает", ответил, что для него "клиент прежде всего" и продолжил мыть лобовое стекло автомобиля.
Илья Кива на заправке моет автомобиль (видео: Facebook)
Отметим, что остается неизвестным, когда это видео было снято. Но отметим, что оно получило огромное количество комментариев от украинцев.
Напомним, что нардеп Илья Кива уже не в первый раз отличается скандальными выходками. Он постоянно провоцирует ситуации, после которых его обсуждают в сети.
Как мы ранее писали, Кива обматерил украинца из-за вопроса о войне.
Автор: Людмила Жукова