ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)

STYLERЖизнь    12.02.2019 - 11:28
Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)
Коллаж РБК-Украина

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении ребенка, просят обращаться в полицию

В Деснянском районе Киева исчезла малолетняя девочка, Безверхая Владислава Викторовна, 2005 года рождения. Последний раз ее видели на улице Братиславской. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный".

Приметы ребенка: на вид 13-14 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-красные до плеч, глаза карие.

Она была одета в зимнюю куртку зеленого цвета с капюшоном, брюки черного цвета и черные кроссовки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Деснянское управление полиции в Киеве просит сообщить на горячую линию "102" всех, кто знает о местонахождении девочки.

Напомним, маленькая участница шоу Голос страны требует дорогостоящего лечения.

К слову, 24-летняя украинка просит помочь побороть рак. Она мечтает повести сына в первый класс.

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

Молодая девушка может ослепнуть: к украинцам обратились за помощью Розыск трех рыбаков под Киевом: стали известны подробности исчезновения (фото)
Новости Украины нужна помощьПомогите найти
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь